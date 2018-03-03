Государственный департамент США призвал "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину, заявила спикер госдепа Хизер Нойерт.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа ", - написала она в своем аккаунте в "Твиттере" в ночь на субботу.