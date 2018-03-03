Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия

Состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщила пресс-служба МИД республики.
"Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева", - говорится в сообщении МИД.
Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Документ стал итогом двух сессии конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению, которые состоялись в марте и июне-июле 2017 года в Нью-Йорке.
Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры.
До сегодняшнего дня договор о запрещении ядерного оружия подписали 56 государств, пять из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.
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