Трамп, Меркель и Макрон считают, что заявления Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов

Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон считают, что заявления главы РФ Владимира Путина по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов между Россией и Западом, сообщает Белый дом.
"Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями президента России Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Д.Трамп провел отдельные телефонные разговоры с А.Меркель и Э.Макроном накануне.
Ранее в интервью американскому телеканалу NBC президент РФ В.Путин заявил, что Россия провела удачные испытания ракет с ядерным двигателем.
"Они все прошли удачно. Каждая из этих систем имеет различную степень готовности, некоторые из них уже на боевом дежурстве в войсках", - сказал президент РФ в интервью, фрагменты которого были показаны российским "Первым каналом".
По словам президента, испытания проведены "очень хорошо". "Некоторые ракеты все еще нуждаются в доработке, другие уже доступны для войск и находятся в боевой готовности", - отметил В.Путин.
Накануне В.Путин в послании Федеральному Собранию сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
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