Все инвестпроекты, за которые берется правительство Белоруссии, работают из рук вон плохо - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал правительство страны за плохую работу с инвестиционными проектами.
"Поручаю ужесточить подготовку бизнес-планов инвестиционных проектов: меньше стен - больше на оборудование, дающее прирост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж. Минэкономики должно разработать новые - простые, но жесткие - требования к инвестпроектам с бюджетным участием или гарантией государства", - потребовал А.Лукашенко в пятницу в Минске в ходе отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.
Президента цитирует его пресс-служба.
"По мнению президента, все инвестиционные проекты, за которые берется правительство, работают из рук вон плохо", - проинформировали в пресс-службе.
"Семь деревообрабатывающих предприятий, МАЗ, "БЕЛДЖИ", убыточность НПЗ при работе по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бумаги... Можно еще продолжать. Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы. А за этим - государственные деньги", - подчеркнул А.Лукашенко.
Он также коснулся проблематики строительства атомной станции. "Предлагаете думать еще год, а потом за шесть месяцев до ее запуска начать что-то считать, планировать, куда деть энергию. Эта политика не поддается даже осмыслению", - заявил президент.
По его словам, снижение притока иностранных инвестиций с 2013 года стало тревожной тенденцией. А.Лукашенко потребовал разобраться в причинах, главной из которых считает неповоротливость правительства. "Только один инвестиционный декрет №10 вы корректируете больше года, и предложений у меня до сих пор нет. Работа идет крайне медленно. Казахстан, к примеру, в объемах привлечения капитала обгоняет нас минимум в пять раз", - сказал глава государства.
А.Лукашенко подчеркнул, что процесс инвестирования должен быть постоянным, чтобы как минимум сохранять конкурентоспособность. "Вся страна в каких-то льготах. Вы хоть сами в них разбираетесь? Может, причина не в льготах, а в том, как вы работаете с инвестором на практике, когда он начинает свою деятельность?" - поинтересовался президент.
Он убежден, что сегодня нужно в ручном режиме взаимодействовать с каждым потенциальным инвестором. "Уровень диалога и скорость решения вопросов должны быть такими, которые нужны деловому человеку. Никакой волокиты и бюрократизма", - потребовал глава государства.
А.Лукашенко обратил внимание на тот факт, что за 2017 год объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе сократился на $60 млн, или почти на 5%, и составил $1,2 млрд. Из них 44% - реинвестирование. Но и оно уменьшилось на $110 млн, или на 17%. "Это свидетельствует о том, что инвесторы выводят полученные доходы, не видят перспектив или просто нам не доверяют", - считает президент.
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