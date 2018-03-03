Почти 40 человек задержаны, трое пострадали в беспорядках у Рады в Киеве - СМИ

39 человек задержаны после произошедших в субботу утром столкновений в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112.Украина"
По его словам, как минимум три человека пострадали.
Журналист телеканала, находящийся на месте событий, сообщил об оцеплении палаточного городка сотрудниками правоохранительных органов.
Вместе с тем на своей странице в Фейсбук А.Шевченко сообщил, что во время проведения следственных действий в соответствии с постановлением суда на улице Грушевского следственно-оперативная группа нашла два предмета, похожие на гранаты.
Ранее сообщалось о столкновениях возле палаточного городка между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. "В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР (Верховной Радой - "ИФ") в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - написал В.Шевченко ранее на своей странице в Фейсбук.
17 октября 2017 года у здания Верховной Рады в Киеве собрался митинг, в котором приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, с требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Участники митинга тогда заявили, что акция - бессрочная и установили палатки.
19 ноября большинство общественных организаций заявили о намерениях продолжать протест "другими методами" и ушли из палаточного городка. В то же время партия "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приняла решение продолжать акцию, в палатках также решили оставаться сторонники депутатов от "Самопомочи" Егора Соболева и Семена Семенченко, которые входят в число координаторов акции.
Палаточный городок состоит из двух частей, одна их них находится на проезжей части ул.Грушевского. Полиция призывала митингующих убрать палатки с проезжей части, но они проигнорировали призывы. Еще одна часть палаточного городка разбита в Мариинском парке неподалеку.
Накануне протестующие свернули часть палаток. "По решению движения "Освобождение" часть лагеря, которую ранее занимал "Рух новых сил" освобождается от палаток", - сказал С.Семенченко агентству "Интерфакс-Украина", поясняя действия участников акции.
По его словам, лагерь уменьшается в размерах, и это связано, в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
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