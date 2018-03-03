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Дальнее зарубежье 03.03.2018 11:32

Турецкие военные заявляют о нейтрализации более 2,4 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев под Африном

Генштаб Турции объявил о нейтрализации с начала операции в сирийском Африне 2 434 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

При этом не уточняется, сколько противников убито, а сколько взято в плен.

В пятницу турецкие военные сообщали о нейтрализации 2 295 курдских бойцов и террористов ИГ. Таким образом, за сутки армии Турции удалось нейтрализовать еще 139 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФРИН, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]