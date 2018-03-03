Турецкие военные заявляют о нейтрализации более 2,4 тыс. бойцов ИГ и курдских ополченцев под Африном

Генштаб Турции объявил о нейтрализации с начала операции в сирийском Африне 2 434 курдских ополченцев и боевиков террористической группировки ИГ, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

При этом не уточняется, сколько противников убито, а сколько взято в плен.

В пятницу турецкие военные сообщали о нейтрализации 2 295 курдских бойцов и террористов ИГ. Таким образом, за сутки армии Турции удалось нейтрализовать еще 139 человек.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.