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Происшествия 03.03.2018 11:46

Медведев соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Артуру Раси-заде в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.

"От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку", - говорится в телеграмме с соболезнованиями Д.Медведева.

"Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем пострадавшим", - сказал он.

Пожар в наркологическом центре в азербайджанской столице произошел в пятницу в одноэтажном деревянном корпусе. Погибли 25 человек. Из корпуса были спасены 34 человека, четверо из них были госпитализированы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕДВЕДЕВ, АЗЕРБАЙДЖАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]