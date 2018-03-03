Медведев соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в наркоцентре в Баку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Артуру Раси-заде в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.

"От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку", - говорится в телеграмме с соболезнованиями Д.Медведева.

"Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления - всем пострадавшим", - сказал он.

Пожар в наркологическом центре в азербайджанской столице произошел в пятницу в одноэтажном деревянном корпусе. Погибли 25 человек. Из корпуса были спасены 34 человека, четверо из них были госпитализированы.