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Дальнее зарубежье 03.03.2018 12:12

В КНР надеются на готовность Вашингтона к диалогу по спорным торговым вопросам - СМИ

Власти КНР сообщили Вашингтону, что надеются на активизацию диалога на высоком уровне по спорным торгово-экономическим вопросам, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации собеседника агентства, такую позицию высказал советник председателя КНР по экономическим вопросам Лю Хэ, посетивший Вашингтон для встреч с представителями американских деловых кругов.

В ходе контактов высокопоставленный китайский чиновник также заявил, что Пекин хотел бы получить для изучения перечень вопросов, которые вызывают недовольство Вашингтона в том, что касается торговли.

В четверг Д.Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.

Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]