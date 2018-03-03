В КНР надеются на готовность Вашингтона к диалогу по спорным торговым вопросам - СМИ

Власти КНР сообщили Вашингтону, что надеются на активизацию диалога на высоком уровне по спорным торгово-экономическим вопросам, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По информации собеседника агентства, такую позицию высказал советник председателя КНР по экономическим вопросам Лю Хэ, посетивший Вашингтон для встреч с представителями американских деловых кругов.
В ходе контактов высокопоставленный китайский чиновник также заявил, что Пекин хотел бы получить для изучения перечень вопросов, которые вызывают недовольство Вашингтона в том, что касается торговли.
В четверг Д.Трамп на встрече с главами американских металлургических компаний в Белом доме пообещал ввести значительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали.
Пошлина на импорт стали составит 25%, алюминия - 10%. Американский президент не уточнил, о каких именно видах продукции и уровне переработки идет речь.
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