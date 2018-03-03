Виновные в убийстве мирных жителей в Ходжалы заслуживают своего Нюрнбергского процесса – российское издание

Российское издание KM.RU опубликовало статью, посвященную Ходжалинскому геноциду, в котором предлагает организовать международный суд для виновников убийства мирного азербайджанского населения по аналогии с Нюрнергским процессом.
В статье приводятся слова нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, сказанные в интервью Томасу де Ваалу, где, в частности, приводится красноречивое признание: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип».
Автор отмечает, что «армянский военачальник Серж Саркисян, которого цитировал Томас де Ваал, - это ни кто иной, как нынешний президент Армении Серж Саргсян».
«Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что случившееся в Ходжалы возвращает нас к временам, когда гитлеровские карательные отряды устраивали нечто подобное на оккупированных территориях Советского Союза? И если лидеры нацистов сели на скамью подсудимых Нюрнберга, то, быть может, и виновные в убийствах мирных жителей Ходжалы заслуживают аналогичного международного суда?» - вопросил автор.
Полностью прочитать статью на эту тему можно прочитать по ссылке http://www.km.ru/v-rossii/2018/02/28/konflikt-v-nagornom-karabakhe/820781-na-oblomkakh-sssr-prestuplenie-bez-nakazani.
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