Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС - Порошенко

Украина в новом газовом кризисе с Россией подтвердила свой статус надежного транзитера, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС", - подчеркнул глава государства при посещении диспетчерской "Укртрансгаза" в субботу.
Он отметил, что Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации, поэтому партнеры были готовы и хорошо проинформированы.
Представители "Укртрансгаза" продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.
Накануне "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.
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