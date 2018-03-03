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ТЭК 03.03.2018 13:02

Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС - Порошенко

Украина в новом газовом кризисе с Россией подтвердила свой статус надежного транзитера, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС", - подчеркнул глава государства при посещении диспетчерской "Укртрансгаза" в субботу.

Он отметил, что Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации, поэтому партнеры были готовы и хорошо проинформированы.

Представители "Укртрансгаза" продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.

Накануне "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]rfax.az