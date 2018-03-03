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ТЭК 03.03.2018 13:23

Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы в связи с кризисом с 4 до 29 млн куб. м в сутки - Порошенко

Украина в субботу нарастила импорт газа из Европы с 4 до 29 млн куб. м в сутки, сообщил президент Петр Порошенко в ходе визита в главное диспетчерское управление ПАО "Укртрансгаз" в субботу утром.

"Сейчас на 10.00 мы резко увеличили поступление из Евросоюза. Было 4 млн куб. м, сейчас - 29 млн куб. м. Это и есть те 25 млн куб. м газа в сутки, которых нам не доставало", - сказал он.

Глава государства отметил, что убытки Украины из-за отказа ПАО "Газпром" выполнять условия решения Стокгольмского арбитража по поставке стране природного газа должны быть возмещены российской компанией.

"Даны соответствующие инструкции, юристы НАК "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления, Все эти убытки будут компенсированы "Газпромом", - отметил П.Порошенко.

При этом он заявил, что Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене $238,55 за 1 тыс. куб. м, в то же время цены на спотовом рынке, по которым страна в настоящее время покупает газ в Европе, - выше $250.

Накануне "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании в арбитражном суде расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

С учетом холодов и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе, "Нафтогаз" призвал население и предприятия страны сократить потребление газа на пару суток - до контрактования необходимых объемов газа в Европе и прогнозируемого потепления.

По данным ПАО "Укртрансгаз", импорт природного газа на Украину 1 марта составил 2,836 млн куб. м (Словакия - 2,539 млн куб. м, Венгрия - 0,296 млн куб. м, Польша - 0,001 млн куб. м).

В то же время, если по состоянию на 2 марта было забронировано 4,503 млн куб. м (Словакия - 1,893 млн куб. м, Венгрия - 0,549 млн куб. м, Польша - 2,061 млн куб. м) мощности на входе в ГТС Украины со стороны Европы для импорта газа, то на 3 марта "бронь" уже составила 26,387 млн куб. м (Словакия - 16,9 млн куб. м, Венгрия - 7,425 млн куб. м, Польша - 2,062 млн куб. м).

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Тэги: УКРАИНА, ЕВРОПА, ГАЗ, ИМПОРТ


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