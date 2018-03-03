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Дальнее зарубежье 03.03.2018 14:30

Снежная буря на востоке США привела к гибели пяти человек

Сильная снежная буря в районе восточного побережья США привела к гибели пяти человек, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Во всех случаях гибель людей произошла от падения деревьев.

В общей сложности, из-за непогоды более 1,6 зданий, в том числе, жилых домов, остались без электричества. Больше всего пострадал штат Пенсильвания, на территории которого без электроснабжения остаются 376 тыс. зданий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]