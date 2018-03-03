Снежная буря на востоке США привела к гибели пяти человек

Сильная снежная буря в районе восточного побережья США привела к гибели пяти человек, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Во всех случаях гибель людей произошла от падения деревьев.

В общей сложности, из-за непогоды более 1,6 зданий, в том числе, жилых домов, остались без электричества. Больше всего пострадал штат Пенсильвания, на территории которого без электроснабжения остаются 376 тыс. зданий.