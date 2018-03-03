Путин: мы хотим сделать Россию яркой, устремленной вперед

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин заявил, что Россию нужно сделать устремленной в будущее ради счастья внуков и детей.

"У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки", - сказал В.Путин, выступая на митинге "За сильную Россию" в Лужниках.

"Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы", - подчеркнул он.

Выходя на арену, В.Путин подчеркнул, что стадион "Лужники" уже не такой, каким он был еще несколько лет назад. " Я приветствую всех вас, кто собрался сегодня в Лужниках. Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад. Это наши знаменитые "Лужники", которыми мы гордимся", - сказал кандидат в президенты.

Перед выходом В.Путина спортивный журналист Дмитрий Губерниев - один из ведущих концерта - обратил внимание собравшихся на то, что еще десять лет назад "Лужники" были большим рынком, куда москвичи ездили за джинсами, а сейчас это современный стадион, где пройдут матч-открытие и финал Чемпионата мира по футбол.