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Дальнее зарубежье 03.03.2018 16:11

В Москве считают, что незаконные санкции США против РФ вредят всему миру

В Кремле считают незаконными и наносящими вред всему миру санкции США в отношении РФ, которые продлил президент Дональд Трамп.

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в субботу журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", стало ли неожиданностью решение США продлить санкции.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]