В Москве считают, что незаконные санкции США против РФ вредят всему миру

В Кремле считают незаконными и наносящими вред всему миру санкции США в отношении РФ, которые продлил президент Дональд Трамп.

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций, считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и миру", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в субботу журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", стало ли неожиданностью решение США продлить санкции.