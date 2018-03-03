Автокатастрофа к Египте привела к гибели девяти человек

Не менее девяти человек погибли, еще восемь получили травмы в результате столкновения такси и микроавтобуса на шоссе в Египте, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Автокатастрофа произошла на дороге, соединяющей Каир и Исмаилию. Такси после столкновения загорелось.