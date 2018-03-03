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Дальнее зарубежье 03.03.2018 16:39

Автокатастрофа к Египте привела к гибели девяти человек

Не менее девяти человек погибли, еще восемь получили травмы в результате столкновения такси и микроавтобуса на шоссе в Египте, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Автокатастрофа произошла на дороге, соединяющей Каир и Исмаилию. Такси после столкновения загорелось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕГИПЕТ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]