ПРО США насчитывает более 400 ракет - российский источник

Глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет, заявил в субботу российский военно-дипломатический источник.
"Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал источник.
"Сегодня в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI", - сказал источник.
По его словам, еще порядка 180 противоракетами "Standart-3" вооружены корабли управляемого ракетного оружия ВМС США в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании.
"24 противоракеты "Standart-3" несут боевое дежурство в Румынии. Ну, и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях "THAAD", - заявил источник.
В минувший четверг представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила, что ПРО США не направлена против РФ. "Наши противоракетная оборона никогда не имела отношения к ним (к России - ИФ), в большей степени она касается государств-изгоев. Нам нужно гарантировать, что у нас есть надежные ядерные средства сдерживания, и мы готовы защищать наш народ, чего бы это ни стоило", - отметила она.
В послании Федеральному Собранию в четверг глава государства Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
В.Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Президент РФ назвал комплекс "Авангард" новым стратегическим оружием России. Серийное производство комплекса началось, отметил В.Путин.
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