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Карабахский конфликт 03.03.2018 16:27

Азербайджанские военные обезвредили армянский беспилотник

Вооруженные силы Азербайджана в субботу днем обезвредили беспилотный летальный аппарат, принадлежащий армянским военным.

«ВС Азербайджана днем 3 марта обезвредили тактический БПЛА «X-55», принадлежащий ВС Армении, который осуществлял полет над азербайджанскими позициями в Агдамском направлении фронта», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БПЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]