Азербайджанские военные обезвредили армянский беспилотник

Вооруженные силы Азербайджана в субботу днем обезвредили беспилотный летальный аппарат, принадлежащий армянским военным.

«ВС Азербайджана днем 3 марта обезвредили тактический БПЛА «X-55», принадлежащий ВС Армении, который осуществлял полет над азербайджанскими позициями в Агдамском направлении фронта», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.