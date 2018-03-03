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Дальнее зарубежье 03.03.2018 17:28

В России назвали "чистым лукавством" заявления США о том, что ПРО не направлена против РФ

Российский военно-дипломатический источник назвал лукавством заявления Вашингтона о том, что глобальная система противоракетной обороны не направлена против России.

"Ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые изгои, еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США", - сказал военно-дипломатический источник в субботу.

"Прозвучавшие в комментариях официальных лиц США по итогам Послания нашего президента заявления о том, что создаваемая американская глобальная ПРО не направлена против России - чистое лукавство", - сказал источник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРО, ЗАЯВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]