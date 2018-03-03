Российский военно-дипломатический источник назвал лукавством заявления Вашингтона о том, что глобальная система противоракетной обороны не направлена против России.

"Ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые изгои, еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США", - сказал военно-дипломатический источник в субботу.

"Прозвучавшие в комментариях официальных лиц США по итогам Послания нашего президента заявления о том, что создаваемая американская глобальная ПРО не направлена против России - чистое лукавство", - сказал источник.