Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19° 6 Мар 15° 7 Мар

СНГ 03.03.2018 18:19

Источник: ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет

Россия - единственная страна в мире, у которой есть гиперзвуковое оружие, заявил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ГИПЕРЗВУК


Похожие новости


РФ может применить ядерное оружие в ответ на неядерную атаку, но только если она угрожает существованию страны - Путин в интервью Эн-Би-Си Ядерные вооружения США должны быть выведены на американскую территорию - Лавров Поставки летального оружия США на Украину могут вовлечь Америку в военный конфликт в Донбассе - Пушков Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война Россия не намерена сдавать позиции в сфере экспорта оружия - ФСВТС Россия не будет поставлять оружие сирийским курдам - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]