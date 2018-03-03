Почти 40 проасадовских ополченцев погибли в результате турецкого авиаудара близ Африна - СМИ

Удар, нанесенный ВВС Турции близ города Африн, привел к гибели 36 проправительственных сирийских ополченцев, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Такие данные передали связанные с сирийской оппозицией очевидцы. По их информации, удар пришелся по лагерю ополченцев в городе Кафр Джанна. При этом не исключается, что число погибших может еще вырасти.

Ранее на этой неделе поступали сообщения о гибели 17 проасадовских ополченцев во время турецкого авиаудара в районе Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В последние дни поступали сообщения о прибытии к Африну бойцов военизированных формирований, поддерживающих Дамаск.