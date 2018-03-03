Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19° 6 Мар 15° 7 Мар

Дальнее зарубежье 03.03.2018 18:32

Почти 40 проасадовских ополченцев погибли в результате турецкого авиаудара близ Африна - СМИ

Удар, нанесенный ВВС Турции близ города Африн, привел к гибели 36 проправительственных сирийских ополченцев, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Такие данные передали связанные с сирийской оппозицией очевидцы. По их информации, удар пришелся по лагерю ополченцев в городе Кафр Джанна. При этом не исключается, что число погибших может еще вырасти.

Ранее на этой неделе поступали сообщения о гибели 17 проасадовских ополченцев во время турецкого авиаудара в районе Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В последние дни поступали сообщения о прибытии к Африну бойцов военизированных формирований, поддерживающих Дамаск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Потери турецкой армии в Сирии растут Целью турецкой армии в Африне будут любые силы, которые окажут помощь курдскому ополчению - пресс-секретарь Эрдогана Эрдоган сообщил, что выдвижение сирийских военных в Африн было остановлено вскоре после его разговора с Кремлем Анкара поддерживает постоянный контакт с Москвой и Тегераном по Сирии, ожидает новых переговоров - Эрдоган Турецкий посол в Москве высоко оценивает сотрудничество Анкары с РФ по Сирии Турция и США выступили за совместную борьбу с террористами и сохранение территориальной целостности Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]