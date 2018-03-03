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Регион 03.03.2018 19:15

Новое российское оружие делает из ПРО США дырявый зонтик - источник

Новое российское оружие делает глобальную систему противоракетной обороны (ПРО) США "дырявым зонтиком", заявил в субботу российский источник.

"Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]