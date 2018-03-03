Новое российское оружие делает из ПРО США дырявый зонтик - источник

Новое российское оружие делает глобальную систему противоракетной обороны (ПРО) США "дырявым зонтиком", заявил в субботу российский источник.

"Вся пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные ассигнования - просто дырка от бублика, а сама система ПРО - дырявый зонтик", - сказал источник.