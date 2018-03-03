Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат работников предприятий культуры и спорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработной платы работников предприятий культуры, молодежи и спорта, финансируемых из госбюджета.

Данное распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.