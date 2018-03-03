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Социум 03.03.2018 18:08

Президент Алиев распорядился о повышении на 10% зарплат работников предприятий культуры и спорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о повышении с 1 марта 2018 года в среднем на 10% заработной платы работников предприятий культуры, молодежи и спорта, финансируемых из госбюджета.

Данное распоряжение И.Алиева опубликовано на сайте главы государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГОССЕКТОР, ЗАРПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]