Госкомиссия изучает различные версии пожара в наркоцентре в Баку – вице-премьер

Вице-премьер Азербайджана, председатель госкомиссии по расследованию причин пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в результате которого погибли 25 человек, отметил, что в настоящее время устанавливаются причины пожара.

«МЧС, Генпрокуратура и МВД Азербайджана первичной причиной пожара считают короткое замыкание в электросети. Однако, мы изучаем и другие версии. В ближайшее время мы объявим общественности о результатах нашего расследования», - сказал А.Шарифов в субботу в интервью госагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, все виновные в пожаре «понесут наказание».

А.Шарифов подчеркнул, что для наркологического центра в настоящее время строится новое здание. «В Государственной инвестиционной программе на эти цели предусмотрено 5,3 млн манатов. По данным Минздрава, объект будет введен в строй до мая текущего года», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что Минтруда и социальной защиты населения в настоящее время работает над определением размера первичной помощи семьям погибших и пострадавшим. «Все расходы по похоронам погибших берет на себя государство», - добавил он.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 в пятницу рано утром по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.