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Происшествия 03.03.2018 18:26

Госкомиссия изучает различные версии пожара в наркоцентре в Баку – вице-премьер

Вице-премьер Азербайджана, председатель госкомиссии по расследованию причин пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку, в результате которого погибли 25 человек, отметил, что в настоящее время устанавливаются причины пожара.

«МЧС, Генпрокуратура и МВД Азербайджана первичной причиной пожара считают короткое замыкание в электросети. Однако, мы изучаем и другие версии. В ближайшее время мы объявим общественности о результатах нашего расследования», - сказал А.Шарифов в субботу в интервью госагентству «АзерТАДЖ».

По его словам, все виновные в пожаре «понесут наказание».

А.Шарифов подчеркнул, что для наркологического центра в настоящее время строится новое здание. «В Государственной инвестиционной программе на эти цели предусмотрено 5,3 млн манатов. По данным Минздрава, объект будет введен в строй до мая текущего года», - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что Минтруда и социальной защиты населения в настоящее время работает над определением размера первичной помощи семьям погибших и пострадавшим. «Все расходы по похоронам погибших берет на себя государство», - добавил он.

Как сообщалось ранее, пожар начался в 6:10 в пятницу рано утром по местному времени в одноэтажном деревянном корпусе наркологического центра. Из корпуса, где произошел пожар, было спасено 30 человек. Еще четыре пострадавших в результате пожара госпитализированы.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неполадок в линии электропередачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование причин пожара.

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Тэги: НАРКОЦЕНТР, ПОЖАР, ВЕРСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]