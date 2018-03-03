Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19° 6 Мар 15° 7 Мар

АПК 03.03.2018 18:47

Президент Алиев выделил свыше 22 млн манатов на улучшение орошения сел в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 22 млн 358 тыс. манатов на завершение работ по реконструкции канала «H» c целью улучшения обеспечения водой орошаемых участков в Сабирабадском районе.

И.Алиев в субботу подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой орошаемых участков в селах Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы и Алилянбяйли Сабирабадского района».

Согласно распоряжению, за счет данных средств будет завершена реконструкция канала и улучшено орошение 7,551 тыс. га земель.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Азербайджан потребность в инвестициях на развитие АПК до 2020г оценивает в 1,2 млрд манатов ASA организует с IFC обсуждения вопросов страхования в секторе АПК в Азербайджане Правительство Азербайджана планирует создание агропарка в Хызынском районе Развитие сельского хозяйства и предпринимательства является приоритетом Азербайджана – президент Алиев Минсельхоз вскоре представит в Администрацию президента Азербайджана проект Стратегии развития АПК Правительство Азербайджана реализовало комплекс мер для создания современной инфраструктуры в секторе АПК – глава Минэкономики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]