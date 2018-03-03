Президент Алиев выделил свыше 22 млн манатов на улучшение орошения сел в Сабирабадском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» из госбюджета 22 млн 358 тыс. манатов на завершение работ по реконструкции канала «H» c целью улучшения обеспечения водой орошаемых участков в Сабирабадском районе.
И.Алиев в субботу подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой орошаемых участков в селах Сарханбейли, Моранлы, Бала Гашимханлы и Алилянбяйли Сабирабадского района».
Согласно распоряжению, за счет данных средств будет завершена реконструкция канала и улучшено орошение 7,551 тыс. га земель.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
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