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СНГ 03.03.2018 19:36

Украина показала волю для реализации Минских соглашений, а с другой стороны действий нет, считает Курт Волкер

Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минских соглашений, а с другой стороны не было действий.

"Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечивать безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбирать мир... Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минска. Проблема в том, что с другой стороны не было действий", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер политика со ссылкой на свое выступление в аналитическом центре Hudson Institute.

По его словам, на Донбассе продолжается горячий конфликт, и ежедневно умирают люди, поэтому необходимо безотлагательно работать над его решением.

Он также прокомментировал политику России в отношении Украины: "Если Москва надеется создать в Киеве более дружественное России правительство, план не работает", - написал он на Твиттер.

Вместе с тем, как сообщает интернет-издание LB.ua, К.Волкер на панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute также высказал мнение, что пророссийские организации "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.

"Так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы", - цитирует издание К.Волкера.

Он подчеркнул, что для них "не существует места в украинском конституционном укладе". "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - сказал спецпредставитель США.

Кроме того, К.Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания там миротворческих сил ООН.

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Тэги: ВОЛКЕР, ДОНБАСС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]