Украина показала волю для реализации Минских соглашений, а с другой стороны действий нет, считает Курт Волкер

Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минских соглашений, а с другой стороны не было действий.
"Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечивать безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбирать мир... Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минска. Проблема в том, что с другой стороны не было действий", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер политика со ссылкой на свое выступление в аналитическом центре Hudson Institute.
По его словам, на Донбассе продолжается горячий конфликт, и ежедневно умирают люди, поэтому необходимо безотлагательно работать над его решением.
Он также прокомментировал политику России в отношении Украины: "Если Москва надеется создать в Киеве более дружественное России правительство, план не работает", - написал он на Твиттер.
Вместе с тем, как сообщает интернет-издание LB.ua, К.Волкер на панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute также высказал мнение, что пророссийские организации "ДНР" и "ЛНР" должны быть ликвидированы.
"Так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы", - цитирует издание К.Волкера.
Он подчеркнул, что для них "не существует места в украинском конституционном укладе". "Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - сказал спецпредставитель США.
Кроме того, К.Волкер заявил, что на подготовку местных выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей может потребоваться шесть месяцев после полного развертывания там миротворческих сил ООН.
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