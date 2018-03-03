Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 19° 6 Мар 15° 7 Мар

Регион 03.03.2018 20:06

Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник

Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно", - сказал он.

По словам источника, цель той утечки - "побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".

"В прошлые годы мы специально посылали сигналы западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО наш стратегический потенциал", - отметил источник.

По его словам, на Западе, "уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно просчитались".

"Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", - заявил источник.

В послании Федеральному Собранию в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").

В.Путин заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Президент РФ назвал комплекс "Авангард" новым стратегическим оружием России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РАЗРАБОТКИ, УТЕЧКА


Похожие новости


"Рособоронэкспорт": разработка космических систем - перспективное направление российско-турецкого сотрудничества Новый пистолет, снайперский гранатомет и полицейская винтовка создаются в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]