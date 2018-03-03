Россия несколько лет назад сделала специальную утечку о разработке автономных подводных аппаратов неограниченной дальности - источник

Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.
"Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности. Она была сделана не случайно, а совершенно осознанно", - сказал он.
По словам источника, цель той утечки - "побудить наших западных партнеров спуститься с небес на землю и приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности".
"В прошлые годы мы специально посылали сигналы западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми системами ПРО наш стратегический потенциал", - отметил источник.
По его словам, на Западе, "уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно просчитались".
"Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", - заявил источник.
В послании Федеральному Собранию в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
В.Путин заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.
Президент РФ назвал комплекс "Авангард" новым стратегическим оружием России.
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