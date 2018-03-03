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Дальнее зарубежье 03.03.2018 20:29

Западу нужно отказаться от ядерного оружия, если он хочет вести переговоры по иранской ракетной программе, заявляют в армии Ирана

Тегеран не будет проводить переговоры с западными странами по иранской ракетной программе до тех пор, пока они сами не ликвидируют свои ядерные арсеналы и ракеты большой дальности, заявил в субботу представитель ВС Ирана генерал Масуд Джазаери.

"Условие для переговоров по иранским ракетам - это ликвидация ядерных арсеналов и ракет большой дальности в США и европейских странах", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

По словам генерала, критика со стороны США иранской программы по разработке баллистических ракет вызвана "их (США - ИФ) собственными провалами и поражениями в нашем регионе".

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, если не удастся пересмотреть этот документ. В частности, он считает нужным включить в него ограничения, касающиеся иранской ракетной программы. В Тегеране же заверяют, что не собираются обсуждать какие бы то ни было модификации соглашения.

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Тэги: ИРАН, ЗАПАД, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]