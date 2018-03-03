Западу нужно отказаться от ядерного оружия, если он хочет вести переговоры по иранской ракетной программе, заявляют в армии Ирана

Тегеран не будет проводить переговоры с западными странами по иранской ракетной программе до тех пор, пока они сами не ликвидируют свои ядерные арсеналы и ракеты большой дальности, заявил в субботу представитель ВС Ирана генерал Масуд Джазаери.
"Условие для переговоров по иранским ракетам - это ликвидация ядерных арсеналов и ракет большой дальности в США и европейских странах", - приводят его слова официальные иранские СМИ.
По словам генерала, критика со стороны США иранской программы по разработке баллистических ракет вызвана "их (США - ИФ) собственными провалами и поражениями в нашем регионе".
Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал выйти из соглашения по атому между Ираном и "шестеркой" международных посредников, если не удастся пересмотреть этот документ. В частности, он считает нужным включить в него ограничения, касающиеся иранской ракетной программы. В Тегеране же заверяют, что не собираются обсуждать какие бы то ни было модификации соглашения.
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