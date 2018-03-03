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Дальнее зарубежье 03.03.2018 21:25

В КНДР предупреждают, что откажутся от переговоров с США в случае наличия предварительных условий

Власти КНДР предупредили в субботу, что не согласятся на диалог с США для решения проблем Корейского полуострова, если Вашингтон будет требовать выполнения предварительных условий,

По сообщению агентства Ренхап, официальные СМИ КНДР опубликовали комментарий представителя северокорейского МИД, отметившего недопустимость "предварительных условий".

"Мы готовы решать проблему мирно, используя дипломатию, диалог и переговоры. Но мы никогда не будем молить о переговорах и не будем прятаться от "военного варианта", о котором все время твердят США", - добавил дипломат.

В феврале президент США завил, что переговоры с Пхеньяном будут возможны лишь в случае выполнения Пхеньяном ряда условий, касающихся денуклеаризации.

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Тэги: КНДР, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]