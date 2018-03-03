В КНДР предупреждают, что откажутся от переговоров с США в случае наличия предварительных условий

Власти КНДР предупредили в субботу, что не согласятся на диалог с США для решения проблем Корейского полуострова, если Вашингтон будет требовать выполнения предварительных условий,

По сообщению агентства Ренхап, официальные СМИ КНДР опубликовали комментарий представителя северокорейского МИД, отметившего недопустимость "предварительных условий".

"Мы готовы решать проблему мирно, используя дипломатию, диалог и переговоры. Но мы никогда не будем молить о переговорах и не будем прятаться от "военного варианта", о котором все время твердят США", - добавил дипломат.

В феврале президент США завил, что переговоры с Пхеньяном будут возможны лишь в случае выполнения Пхеньяном ряда условий, касающихся денуклеаризации.