Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы, ввозимые в США, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация "Би-би-си".
"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США", - цитируется в сообщении запись, сделанная Д.Трампом в субботу в микроблоге "Твиттер".
Сейчас США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 млрд в год.
Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии - таким образом, именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин, отмечается в сообщении.
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