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Дальнее зарубежье 04.03.2018 09:01

Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы, ввозимые в США, сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США", - цитируется в сообщении запись, сделанная Д.Трампом в субботу в микроблоге "Твиттер".

Сейчас США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 млрд в год.

Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии - таким образом, именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин, отмечается в сообщении.

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Тэги: ТРАМП, ЕВРОПА, АВТОМОБИЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]