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Дальнее зарубежье 04.03.2018 09:18

Трамп об инициативе властей Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту: "надо и нам попробовать" - телеканал

Президент США Дональд Трамп отозвался одобрительно об инициативе китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, существующее в настоящее время, сообщает американский телеканал CNN.

"Теперь он (действующий председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь", - приводит слова Д.Трампа телеканал.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего заседания политбюро ЦК КПК одним из изменений может стать отмена ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. По мнению иностранных наблюдателей, это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.

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Тэги: ТРАМП, КИТАЙ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]