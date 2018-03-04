Президент США Дональд Трамп отозвался одобрительно об инициативе китайских властей отменить ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков, существующее в настоящее время, сообщает американский телеканал CNN.

"Теперь он (действующий председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) председатель на всю жизнь. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь", - приводит слова Д.Трампа телеканал.

Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего заседания политбюро ЦК КПК одним из изменений может стать отмена ограничения на занятие поста председателя КНР в течение двух пятилетних сроков. По мнению иностранных наблюдателей, это позволит действующему председателю КНР Си Цзиньпину быть переизбранным в 2023 году на высший государственный пост в третий раз.