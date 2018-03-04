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Дальнее зарубежье 04.03.2018 12:09

В Италии началось голосование на выборах в парламент

Избирательные участки открылись в воскресенье в Италии, страна выбирает депутатов обеих палат парламента, сообщает итальянское телевидение.

В регионах Ломбардия и Лацио проходят и выборы в местные органы власти.

Правом голоса на нынешних выборах могут воспользоваться 46 млн граждан страны. Итальянцы имеют право на участие в выборах депутатов нижней палаты парламента, в соответствии с законодательством с 18 лет, а сенаторов - с 25 лет.

Участки будут работать до 23:00 местного времени (02:00 по бакинскому времени).

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]