Министр экономики Азербайджана обсудит с представителями Турции и Грузии сотрудничество в транспортно-транзитной сфере

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 4-6 марта совершит визит в Турцию и Грузию.

«Делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 4-6 марта совершит визит в Турцию и Грузию. В рамках визита с официальными лицами этих стран будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества, усиления связей в транспортно-транзитной сфере», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.