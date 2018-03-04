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Транспорт и связь 04.03.2018 12:18

Министр экономики Азербайджана обсудит с представителями Турции и Грузии сотрудничество в транспортно-транзитной сфере

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 4-6 марта совершит визит в Турцию и Грузию.

«Делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 4-6 марта совершит визит в Турцию и Грузию. В рамках визита с официальными лицами этих стран будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества, усиления связей в транспортно-транзитной сфере», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэкономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНИСТР, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]