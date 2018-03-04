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Дальнее зарубежье 04.03.2018 14:27

Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в понедельник намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность присутствия главы американского государства на запланированном на май открытии посольства США в Иерусалиме.

"Я определенно буду обсуждать с ним эту возможность, - сказал Б.Нетаньяху журналистам в ночь на воскресенье перед полетом в США.

"Я чрезвычайно благодарен ему за это историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства в Иерусалим в наш день независимости", - заявил премьер-министр Израиля.

Встреча Б.Нетаньяху с Д.Трампом состоится в понедельник.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая, когда будет отмечаться 70-летие основания государства Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, США, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]