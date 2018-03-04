Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в понедельник намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность присутствия главы американского государства на запланированном на май открытии посольства США в Иерусалиме.

"Я определенно буду обсуждать с ним эту возможность, - сказал Б.Нетаньяху журналистам в ночь на воскресенье перед полетом в США.

"Я чрезвычайно благодарен ему за это историческое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства в Иерусалим в наш день независимости", - заявил премьер-министр Израиля.

Встреча Б.Нетаньяху с Д.Трампом состоится в понедельник.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая, когда будет отмечаться 70-летие основания государства Израиль.