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Дальнее зарубежье 04.03.2018 14:58

Германские социал-демократы поддержали "большую коалицию" с блоком ХДС/ХСС

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает в воскресенье телеканал ЦДФ.

Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию"

Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством А.Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОАЛИЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]