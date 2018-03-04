Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает в воскресенье телеканал ЦДФ.
Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию"
Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.
Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".
Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством А.Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военные обезвредили армянский беспилотник
Виновные в убийстве мирных жителей в Ходжалы заслуживают своего Нюрнбергского процесса – российское издание
Действия Газпрома по расторжению контрактов с Нафтогазом не будут иметь непосредственных последствий для газоснабжения - Еврокомиссия
Министр экономики Азербайджана обсудит с представителями Турции и Грузии сотрудничество в транспортно-транзитной сфере
Транзиту российского газа в Европу через Украину до расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничто не угрожает - Минэнерго РФ
Скончался капитан итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори
Госкомиссия изучает различные версии пожара в наркоцентре в Баку – вице-премьер
Идентифицированы тела 9 из 25 погибших при пожаре в наркоцентре в Баку, они похоронены – вице-премьер Азербайджана
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
AzerTelecom принял участие в 6-ой карьерной ярмарке
18 апреля состоится Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации