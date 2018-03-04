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Регион 04.03.2018 15:29

Главу Дербентского района Дагестана заключили под домашний арест и отстранили от должности

Советский районный суд города Махачкалы отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном Следственном комитете.

"Задержанному в пятницу главе Дербентского района Дагестана М. Джелилову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он также отстранен от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Джелилов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий) УК РФ.

Следствие полагает, что в 2015 году Джелилов незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям в собственность земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом он нанес муниципалитету ущерб в размере 2,2 млн рублей.

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]