Главу Дербентского района Дагестана заключили под домашний арест и отстранили от должности

Советский районный суд города Махачкалы отправил под домашний арест главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном Следственном комитете.

"Задержанному в пятницу главе Дербентского района Дагестана М. Джелилову судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он также отстранен от занимаемой должности", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Джелилов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий) УК РФ.

Следствие полагает, что в 2015 году Джелилов незаконно подписал постановления о предоставлении двум местным жителям в собственность земельных участков площадью по 1 га каждому для ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом он нанес муниципалитету ущерб в размере 2,2 млн рублей.