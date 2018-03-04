Последний из двух зашедших в Черное море ракетных эсминцев ВМС США покинул его акваторию

Ракетный эсминец ВМС США "Карни" (USS Carney DDG-64) после 14-дневного пребывания в Черном море покинул его акваторию, сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии прохождения корабля через пролив Босфор.

Как сообщалось, в минувшую среду из Черного моря также вышел однотипный ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross DDG 71), который вместе с "Карни" заходил в его акваторию в середине февраля. "Росс" провел в Черном море 12 дней.

В ходе пребывания в Черном море эсминец "Карни" заходил с визитом в болгарский порт Варна, а "Росс" - в румынский порт Констанца. Корабли также провели в море артиллерийские стрельбы.

Эти новейшие эсминцы ВМС США оснащены системой противоракетной обороны "Иджис". На их борту, помимо ракет-перехватчиков "Стандарт-2", имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет "Томагавк".

"Росс" в апреле прошлого года был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Эсминцы "Карни" и "Росс" ранее неоднократно заходили на патрулирование в Черное море.

Как сообщал ранее "Интерфаксу-АВН" собеседник, знакомый с ситуацией, силы и средства Черноморского флота (ЧФ) следили за действиями ракетных эсминцев ВМС США во время их пребывания в Черном море. Непосредственное наблюдение за ними вели сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

"Карни" и "Росс" наряду с эсминцами ВМС США "Дональд Кук" и "Портер", также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.