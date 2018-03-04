Игрок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье его клубом.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что капитан (клуба) Давиде Астори скончался", - отмечается в документе.

Д.Астори умер во сне в возрасте 31 года в ночь на воскресенье, обстоятельства смерти пока неизвестны.