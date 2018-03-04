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Спорт 04.03.2018 16:12

Скончался капитан итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори

Игрок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере, говорится в заявлении, распространенном в воскресенье его клубом.

"Фиорентина" глубоко потрясена и вынуждена объявить, что капитан (клуба) Давиде Астори скончался", - отмечается в документе.

Д.Астори умер во сне в возрасте 31 года в ночь на воскресенье, обстоятельства смерти пока неизвестны.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛИСТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]