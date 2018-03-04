Четыре человека погибли, более 20 пострадали при обрушении дома в Познани - ТВ

Четыре человека погибли, более 20 человек получили травмы в воскресенье в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши, сообщает польский телеканал ТВН24.

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа, обрушились три из четырех этажей дома, отмечается в сообщении.