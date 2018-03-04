В Лондоне прогремел взрыв, о пострадавших не сообщается

Взрыв прогремел в воскресенье в лондонском районе Ромфорд, сообщает интернет-портал британского издания "Дейли мейл".

По его данным, на месте работают медики и спасатели, информации о пострадавших пока не поступало.

Взрыв не связывают с терроризмом. Район, где произошел инцидент, перекрыт, пешеходам и водителям рекомендовано избегать его, пока выясняются обстоятельства происшествия.