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ТЭК 04.03.2018 19:59

Действия Газпрома по расторжению контрактов с Нафтогазом не будут иметь непосредственных последствий для газоснабжения - Еврокомиссия

Еврокомиссия опубликовала в воскресенье заявление заместителя председателя ЕК по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича о ситуации с газоснабжением ЕС и транзитом российского газа через Украину в связи с тяжбой Москвы и Киева.

В документе в целом повторяется уже изложенная в предыдущие дни позиция Еврокомиссии, в которой при описании ситуации делается вывод, что "выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС".

Вместе с тем, заявление дополнено уточнением, что объявленное "Газпромом" намерение расторгнуть свои контракты с "Нафтогазом" не будет иметь "непосредственных последствий".

"Что касается решения Стокгольмского арбитража, заместитель председателя Шефчович был проинформирован о том, что "Газпром" по-прежнему намерен прекратить свои контракты с "Нафтогазом". Однако эта процедура может занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий для газовых потоков", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что "министр энергетики России г-н Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства-члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным".

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]