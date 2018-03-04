Россия не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов американского президента - Путин

Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года, заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал Эн-Би-Си.
"Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим", - сказал В.Путин, ответ которого был переведен на английский язык.
На вопрос о том, экстрадирует ли их Россия В.Путин ответил: "Никогда... никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США".
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