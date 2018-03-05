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Дальнее зарубежье 05.03.2018 13:17

Более 1,5 млн человек остаются без света на востоке США из-за снежной бури, жертвами стихии стали 9 человек

Около 1,5 млн человек на восточном побережье США до сих пор остаются без электричества после снежной бури, обрушившейся на регион в минувшие выходные, сообщают в понедельник американские СМИ.

Сильнее всего пострадали штаты Массачусетс и Нью-Йорк. Губернаторы этих штатов ранее объявили о введении режима чрезвычайного положения. Во многих районах повалены деревья, оборваны линии электропередач.

На северо-востоке США, в Новой Англии после бури началось сильное наводнение, затоплены улицы населенных пунктов.

По последним данным, жертвами стихии в США стали уже девять человек.

По данным синоптиков, ситуация нормализуется в ближайшие дни.

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Тэги: США, БУРЯ, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, СБОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]