Более 1,5 млн человек остаются без света на востоке США из-за снежной бури, жертвами стихии стали 9 человек

Около 1,5 млн человек на восточном побережье США до сих пор остаются без электричества после снежной бури, обрушившейся на регион в минувшие выходные, сообщают в понедельник американские СМИ.

Сильнее всего пострадали штаты Массачусетс и Нью-Йорк. Губернаторы этих штатов ранее объявили о введении режима чрезвычайного положения. Во многих районах повалены деревья, оборваны линии электропередач.

На северо-востоке США, в Новой Англии после бури началось сильное наводнение, затоплены улицы населенных пунктов.

По последним данным, жертвами стихии в США стали уже девять человек.

По данным синоптиков, ситуация нормализуется в ближайшие дни.