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Дальнее зарубежье 05.03.2018 13:24

"Черная пантера" снова лидирует в прокате США, сборы за три недели составили почти $900 млн

"Черная пантера", фильм по комиксам Marvel, третью неделю подряд лидирует по объему сборов в американском и мировом кинопрокате, войдя в топ-10 самых кассовых фильмов в истории кинорынка США.

В общей сложности за три недели 18-й фильм из кинематографической вселенной Marvel собрал свыше $500 млн в США и почти $900 млн по миру в целом, свидетельствую данные Box Office Mojo. При этом в Китае, втором по величине кинорынке мира, премьера фильма состоится только 9 марта.

Фильм, в котором большую часть ролей играют чернокожие актеры (его режиссером также выступил афроамериканец Райан Куглер), собрал в США $65,7 млн на прошлой неделе - это третий показатель для третьей недели проката за все время наблюдений. Рекорд в размере $90 млн принадлежит фильму "Звездные войны: Пробуждение силы", на втором месте - "Аватар" ($69 млн). За первый уикенд сборы "Черной пантеры" составили $202 млн, за второй - $108 млн.

Таким образом, "Черная пантера" является самым успешным февральским релизом в истории американского кинематографа и сохраняет шансы стать самым кассовым супергеройским фильмом в США. Эксперты ожидают, что лента также станет седьмым фильмом в истории, собравшим более $600 млн в США.

Фильм получил отличные отзывы на сайте Rotten Tomatoes (97% положительных отзывов) и был благосклонно принят критиками (88% положительных рецензий на сайте Metacritic).

В России показ фильма начался 26 февраля.

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Тэги: МИР, ФИЛЬМ, СБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]