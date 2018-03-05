"Черная пантера" снова лидирует в прокате США, сборы за три недели составили почти $900 млн

"Черная пантера", фильм по комиксам Marvel, третью неделю подряд лидирует по объему сборов в американском и мировом кинопрокате, войдя в топ-10 самых кассовых фильмов в истории кинорынка США.
В общей сложности за три недели 18-й фильм из кинематографической вселенной Marvel собрал свыше $500 млн в США и почти $900 млн по миру в целом, свидетельствую данные Box Office Mojo. При этом в Китае, втором по величине кинорынке мира, премьера фильма состоится только 9 марта.
Фильм, в котором большую часть ролей играют чернокожие актеры (его режиссером также выступил афроамериканец Райан Куглер), собрал в США $65,7 млн на прошлой неделе - это третий показатель для третьей недели проката за все время наблюдений. Рекорд в размере $90 млн принадлежит фильму "Звездные войны: Пробуждение силы", на втором месте - "Аватар" ($69 млн). За первый уикенд сборы "Черной пантеры" составили $202 млн, за второй - $108 млн.
Таким образом, "Черная пантера" является самым успешным февральским релизом в истории американского кинематографа и сохраняет шансы стать самым кассовым супергеройским фильмом в США. Эксперты ожидают, что лента также станет седьмым фильмом в истории, собравшим более $600 млн в США.
Фильм получил отличные отзывы на сайте Rotten Tomatoes (97% положительных отзывов) и был благосклонно принят критиками (88% положительных рецензий на сайте Metacritic).
В России показ фильма начался 26 февраля.
Азербайджан может уничтожить сепаратистский режим в Карабахе с согласия России – политолог
Баку готов к продолжению интенсивных переговоров по Карабаху после президентских выборов в Азербайджане – глава МИД
Баку и Рабат усиливают сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с преступностью
УМЭО SOCAR сохранило в январе лидерство по экспорту ненефтяной продукции в госсекторе
Территория Нефтчалинского промышленного квартала будет расширена на 10 га в связи с повышенным интересом предпринимателей
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе заказов на $81,5 млн
Акции "Ювентуса" подскочили после победы над "Лацио"
Первый вице-президент приняла участие в открытии ряда социальных объектов в пригороде Баку
Баку является активным участником борьбы с исламофобией в мире – президент Азербайджана
Azerxalcha получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Шабране
Президент Алиев принял участие в запуске системы питьевой воды в Мингечевире после реконструкции
Итоги выборов президента в Армении – очередное предательство Ереваном Москвы
Более 70% всех транзакций в AccessBank совершаются в режиме онлайн
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Компания Bakcell приняла участие в шестой карьерной выставке университета ADA
Состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Создатель науки «ДНК-генеалогия», биохимик профессор Клесов представил свои исследования о древних тюрках, предках азербайджанцев и происхождении армян
Обращение группы карабахских армян по поводу трагических событий в Сумгайыте в феврале 1988 года
Направления развития телекоммуникационного сектора в условиях цифровой трансформации