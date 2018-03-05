Более 40 боевиков ИГИЛ уничтожены авиаударами в Афганистане за минувшие сутки - Минобороны

Не менее 42 боевиков "Исламского государства" были ликвидированы за минувшие сутки в результате авиаударов в Афганистане, сообщают местные СМИ в понедельник со ссылкой на заявление афганского Минобороны.

"Семь боевиков убиты и шесть ранены на территории уездов Гармсир, Герешк и Надали в провинции Гильменд, во время воздушных налетов были уничтожены две базы и два транспортных средства боевиков. На территории уезда Хас Урузган провинции Урузган ликвидировано не менее 15 боевиков, 16 ранено", - говорится в сообщении.

"Кроме того, 20 боевиков ИГИЛ убиты на территории уезда Дарзаб провинции Джаузджан, уничтожены их транспортные средства и вооружение", - отмечается в сообщении.