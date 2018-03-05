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Дальнее зарубежье 05.03.2018 13:50

Более 40 боевиков ИГИЛ уничтожены авиаударами в Афганистане за минувшие сутки - Минобороны

Не менее 42 боевиков "Исламского государства" были ликвидированы за минувшие сутки в результате авиаударов в Афганистане, сообщают местные СМИ в понедельник со ссылкой на заявление афганского Минобороны.

"Семь боевиков убиты и шесть ранены на территории уездов Гармсир, Герешк и Надали в провинции Гильменд, во время воздушных налетов были уничтожены две базы и два транспортных средства боевиков. На территории уезда Хас Урузган провинции Урузган ликвидировано не менее 15 боевиков, 16 ранено", - говорится в сообщении.

"Кроме того, 20 боевиков ИГИЛ убиты на территории уезда Дарзаб провинции Джаузджан, уничтожены их транспортные средства и вооружение", - отмечается в сообщении.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ИГИЛ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]