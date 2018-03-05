Глава МИД Ирана обвинил страны ЕС в невыполнении условий ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что европейские страны, потакая США, не выполняют условия ядерной сделки с Тегераном.

"Европейцы из-за политики США не смогли полностью реализовать взятые на себя обязательства, особенно в банковском секторе. В итоге две стороны (США и ЕС - ИФ) не смогли обеспечить выполнение условий в рамках соглашения со страной, которая со своей стороны условия выполнила", - сказал Дж.Зариф в интервью, опубликованном в понедельник в иранской газете "Этемад" в преддверии визита главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана в Тегеран.

Также М.Зариф назвал ошибочной поддержку со стороны европейских стран, в том числе, Франции и Британии, главного регионального соперника Ирана - Саудовской Аравии, - и возглавляемой саудитами коалиции по борьбе с повстанцами в Йемене.

В понедельник глава МИД Франции встретится с главой МИД Ирана в Тегеране.