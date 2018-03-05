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Регион 05.03.2018 14:11

Глава МИД Ирана обвинил страны ЕС в невыполнении условий ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что европейские страны, потакая США, не выполняют условия ядерной сделки с Тегераном.

"Европейцы из-за политики США не смогли полностью реализовать взятые на себя обязательства, особенно в банковском секторе. В итоге две стороны (США и ЕС - ИФ) не смогли обеспечить выполнение условий в рамках соглашения со страной, которая со своей стороны условия выполнила", - сказал Дж.Зариф в интервью, опубликованном в понедельник в иранской газете "Этемад" в преддверии визита главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана в Тегеран.

Также М.Зариф назвал ошибочной поддержку со стороны европейских стран, в том числе, Франции и Британии, главного регионального соперника Ирана - Саудовской Аравии, - и возглавляемой саудитами коалиции по борьбе с повстанцами в Йемене.

В понедельник глава МИД Франции встретится с главой МИД Ирана в Тегеране.

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Тэги: ИРАН, США, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]