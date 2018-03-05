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СНГ 05.03.2018 14:25

Курс на вступление в ЕС и НАТО может быть закреплен в Конституции Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступил за то, чтобы закрепить в Конституции курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО", - написал глава государства на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

При этом П.Порошенко отметил, что идеи европейской и евроатлантической интеграции консолидирующие, имеют широкую поддержку в украинском обществе, о чем свидетельствуют социологические исследования.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРСПЕКТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]