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Дальнее зарубежье 05.03.2018 14:44

Президент Сирии пообещал продолжить борьбу с террористами в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военная операция против террористов в Восточной Гуте будет продолжена.

"Мы продолжим борьбу с терроризмом... и операция в Гуте - это продолжение борьбы с терроризмом. Нет никакого противоречия между режимом перемирия и ведением боевых действий. Успехи вооруженных сил Сирии за последние два дня в Гуте достигнуты во время перемирия", - сообщил Б.Асад в эфире государственного сирийского телеканала.

"Мы должны продолжать операцию параллельно с предоставлением возможности для местных жителей покинуть территорию", - добавил президент, подчеркнув, что "сообщения западных СМИ и официальных лиц о гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте - смехотворная ложь".

В Восточной Гуте в пригороде Дамаска, где проживают около 400 тыс. человек, идут бои и обстрелы между правительственными силами Сирии и вооруженной оппозицией.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ГУТА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]