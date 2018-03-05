Президент Сирии пообещал продолжить борьбу с террористами в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военная операция против террористов в Восточной Гуте будет продолжена.

"Мы продолжим борьбу с терроризмом... и операция в Гуте - это продолжение борьбы с терроризмом. Нет никакого противоречия между режимом перемирия и ведением боевых действий. Успехи вооруженных сил Сирии за последние два дня в Гуте достигнуты во время перемирия", - сообщил Б.Асад в эфире государственного сирийского телеканала.

"Мы должны продолжать операцию параллельно с предоставлением возможности для местных жителей покинуть территорию", - добавил президент, подчеркнув, что "сообщения западных СМИ и официальных лиц о гуманитарной катастрофе в Восточной Гуте - смехотворная ложь".

В Восточной Гуте в пригороде Дамаска, где проживают около 400 тыс. человек, идут бои и обстрелы между правительственными силами Сирии и вооруженной оппозицией.