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Регион 05.03.2018 13:07

Более 10 подозреваемых в связях с ИГ задержаны после объявления об усилении мер безопасности в Анкаре

Турецкая полиция в ходе рейдов в столице задержала 12 человек, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство", после того, как из-за террористической угрозы, в городе были повышены меры безопасности, и приостановлена работа посольства США, сообщает со ссылкой на прокуратуру Анкары сайт издания "Сабах".

При этом в прокуратуре уточнили, что всего выданы ордера на арест 20 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что посольство США в Турции закрыто в связи с повышением мер безопасности. В диппредставительстве также посоветовали американским гражданам в Турции избегать мест массовых скоплений, держаться дальше от посольства и проявлять повышенную бдительность при посещении туристических достопримечательностей, отмечает "Сабах".

Тем временем, в администрации губернатора Анкары Эркана Топаки сообщили, что усилили меры безопасности в Анкаре после поступления от американской стороны разведданных о возможной подготовке террористического акта против посольства США и мест, где собираются американские граждане.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АНКАРА, ИГ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]