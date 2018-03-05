Более 10 подозреваемых в связях с ИГ задержаны после объявления об усилении мер безопасности в Анкаре

Турецкая полиция в ходе рейдов в столице задержала 12 человек, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство", после того, как из-за террористической угрозы, в городе были повышены меры безопасности, и приостановлена работа посольства США, сообщает со ссылкой на прокуратуру Анкары сайт издания "Сабах".

При этом в прокуратуре уточнили, что всего выданы ордера на арест 20 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что посольство США в Турции закрыто в связи с повышением мер безопасности. В диппредставительстве также посоветовали американским гражданам в Турции избегать мест массовых скоплений, держаться дальше от посольства и проявлять повышенную бдительность при посещении туристических достопримечательностей, отмечает "Сабах".

Тем временем, в администрации губернатора Анкары Эркана Топаки сообщили, что усилили меры безопасности в Анкаре после поступления от американской стороны разведданных о возможной подготовке террористического акта против посольства США и мест, где собираются американские граждане.