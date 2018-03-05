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Финансы 05.03.2018 13:11

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь 2018г составила около 87 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь 2018 года составила 86,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, по итогам января 2017 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 496 млн манатов.

В январе 2018 года процентные доходы банков составили 146,9 млн манатов, в том числе 91,9 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 30,6 млн манатов.

Процентные расходы банков в январе 2018 года составили 50,8 млн манатов, в том числе по депозитам – 31,8 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 68,7 млн манатов.

Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 88,6 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 1,9 млн манатов.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]