Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за январь 2018г составила около 87 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь 2018 года составила 86,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, по итогам января 2017 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 496 млн манатов.
В январе 2018 года процентные доходы банков составили 146,9 млн манатов, в том числе 91,9 млн манатов по выданным кредитам.
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 30,6 млн манатов.
Процентные расходы банков в январе 2018 года составили 50,8 млн манатов, в том числе по депозитам – 31,8 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 68,7 млн манатов.
Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 88,6 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 1,9 млн манатов.
Как сообщалось ранее, чистая прибыль банков в Азербайджане в 2017 году составила 883,6 млн манатов.
А.Азизов
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