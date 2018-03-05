Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0948 RUR   0.0299 GBR   2.3451 TRY   0.446

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 7 Мар 11° 8 Мар 16°

Транспорт и связь 05.03.2018 13:18

В Гаджикабуле будет построен автомобильный завод – АИК

В Азербайджане будет построен второй автомобильный завод, сообщил на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.

«Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами по строительству автомобильного завода в Гаджикабульском промышленном квартале. Я пока не могу сказать, о какой марке автомобиля идет речь, так как это пока является коммерческой тайной. Но могу сказать, что предполагается производство как легковых, так и грузовых автомобилей», - сказал Р.Наджаф.

Он также отметил, что в 2018 году в Нефтчалинском промышленном квартале начнется производство автомобилей. «Предполагается, что 20% производимой продукции будет экспортироваться»,- сказал Р.Наджаф.

Как ранее сообщалось, в Азербайджане весной 2018 года начнет деятельность совместный азербайджано-иранский завод по производству легковых автомобилей. Азербайджанская Azermash и İran Khodro договорились о создании совместного производства автомобилей. Первичные инвестиции в строительство завода оцениваются в $15 млн. При этом 25% инвестиций вносит иранская сторона, 75% - азербайджанская. На первом этапе мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. На заводе будут производиться автомобили моделей Runna, Samand, Soren, Dena, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault-Tondar, Renault-Pickup.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВТОЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]