В Гаджикабуле будет построен автомобильный завод – АИК

В Азербайджане будет построен второй автомобильный завод, сообщил на пресс-конференции в понедельник исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) Ровшан Наджаф.

«Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными инвесторами по строительству автомобильного завода в Гаджикабульском промышленном квартале. Я пока не могу сказать, о какой марке автомобиля идет речь, так как это пока является коммерческой тайной. Но могу сказать, что предполагается производство как легковых, так и грузовых автомобилей», - сказал Р.Наджаф.

Он также отметил, что в 2018 году в Нефтчалинском промышленном квартале начнется производство автомобилей. «Предполагается, что 20% производимой продукции будет экспортироваться»,- сказал Р.Наджаф.

Как ранее сообщалось, в Азербайджане весной 2018 года начнет деятельность совместный азербайджано-иранский завод по производству легковых автомобилей. Азербайджанская Azermash и İran Khodro договорились о создании совместного производства автомобилей. Первичные инвестиции в строительство завода оцениваются в $15 млн. При этом 25% инвестиций вносит иранская сторона, 75% - азербайджанская. На первом этапе мощность завода составит 10 тыс. автомобилей в год. На заводе будут производиться автомобили моделей Runna, Samand, Soren, Dena, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault-Tondar, Renault-Pickup.

Б.Рустамбеков